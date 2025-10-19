"رموه في الترعة".. انتقام صادم على الطريق بكفر الشيخ

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء 4 أشخاص على آخر بالطريق العام ودفعه بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ وبسؤاله أقر بأنه حال قيادته سيارته بمكان الواقعة قام 4 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" بالتعدى عليه ودفعه بإحدى الترع؛ لوجود خلافات سابقة بينه وبين أحدهم لامتناعه عن توصيله بالسيارة قيادته.

تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.