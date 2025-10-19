الأمن الاقتصادي: ضبط 1434 قضية داخل مترو الأنفاق والقطارات

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المُكثفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمواجهة الجريمة بكافة صورها وضبط الخارجين على القانون.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط 1434 قضية متنوعة داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

كما تم ضبط 481 قضية في مجالات مختلفة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدينين لصالح مصلحة الضرائب، وضبط 169 قضية متنوعة أخرى، من بينها مخالفات مبانٍ ومحالّ بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.