انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأنابيب غاز أعلى طريق المعادي

كتب : مصراوي

05:25 ص 19/10/2025

انقلاب سيارة نقل ثقيل

كتب- محمد فتحي:

وقع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة شخص بالإضافة إلى حدوث كثافات مرورية في محيط الحادث.

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، إخطار من قوات تأمين الطرق بورود بلاغًا بوقوع الحادث.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وأوناش المرور إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي انقلاب السيارة بشكل جزئي ما أدى إلى إصابة قائدها.

تم نقل قائد السيارة للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

