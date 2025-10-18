الداخلية تضبط شبكة دعارة تدير نشاطها عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 متهمين يديرون نشاطًا غير مشروع عبر أحد التطبيقات الهاتفية في محافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – وسيدة، باستخدام تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية لراغبي المتعة دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين بدائرتي قسمي شرطة العطارين وأول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.