الداخلية تكشف ملابسات اختفاء طفل بني سويف.. المفاجأة في أقواله

كتب : علاء عمران

01:32 م 18/10/2025

الداخلية تكشف ملابسات اختفاء طفل بني سويف

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طفل من مسكن أسرته بمحافظة بني سويف، أكدت الأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من العثور على الطفل المتداول بشأنه (طالب – مقيم بمحافظة بني سويف) بدائرة مركز شرطة إهناسيا.
وبسؤال الطفل، أفاد بأنه ترك محل سكنه نتيجة سوء معاملة أسرته له، وتم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واستدعاء أهليته وتسليمه إليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
