كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق السيولة والانضباط المروري على مختلف الطرق والمحاور.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 114.005 مخالفات مرورية متنوعة، شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط الترخيص.

كما تم فحص 1,629 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 62 سائقًا لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 736 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب - شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وفحص 112 سائقًا ثبت إيجابية 4 حالات لتعاطي المخدرات.

كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.