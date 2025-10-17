أحالت جهات التحقيق المختصة، -موظف بالمعاش- لاتهامه بقتل طليقته بالرصاص أثناء لقائها زوجها الجديد داخل الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر، انتقامًا منها على خلفية خلافات أسرية.

كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن أن المتهم أطلق النار على طليقته انتقامًا منها بعد منعه من رؤية أطفاله، وعقب علمه بزواجها عرفيًا من آخر.

وأوضحت التحريات أن الجريمة وقعت أثناء وجود المجني عليها بصحبة زوجها الحالي في الممشى السياحي بمنطقة سيتي بارك بمدينة 6 أكتوبر، حيث باغتهما المتهم وأطلق عدة أعيرة نارية "طلقتين بالرأس" أودت بحياتها على الفور.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول الهرب عقب ارتكاب الجريمة، إلا أن عددًا من المواطنين تمكنوا من التحفظ عليه وتسليمه لقوات الشرطة التي حضرت إلى موقع الحادث.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال زوج المجني عليها، الذي أكد أن طليقها هو من أطلق النار عليها، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة بينهما كانت سببًا في وقوع الجريمة.

وتم التحفظ على السلاح المستخدم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.