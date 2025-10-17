"خناقة على فلوس الانتخابات".. تفاصيل ضبط رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

صرّح مصدر أمني، أن أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط رئيس حزب "شعب مصر" ونجله و11 شخصًا آخرين، على خلفية مشاجرة نشبت داخل مقر الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة، بسبب خلافات مالية تتعلق بمبالغ تم الحصول عليها من بعض الأشخاص مقابل ترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائم الحزب.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة داخل مقر الحزب، انتقلت على إثره قوة من قسم شرطة الجيزة، بقيادة المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث، والرائد محمد سمير، معاون المباحث، وتم السيطرة على الموقف وضبط جميع الأطراف.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين رئيس الحزب "أ. م." ونجله "م."، من جهة، وعدد من المواطنين من جهة أخرى، بعد اتهامهم له بالحصول على مبالغ مالية ، بزعم ترشيحهم على قوائم الحزب في الانتخابات، إلا أنه لم يقم بتقديم أوراقهم للجنة العليا للانتخابات.

وأضاف المصدر أن الطرفين تبادلا الاتهامات بالتعدي، وتم التحفظ عليهم جميعًا واقتيادهم إلى قسم الشرطة، حيث تُجري الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود والعاملين بمقر الحزب، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.