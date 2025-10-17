إعلان

القبض على "تيك توكر" بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

07:07 م 17/10/2025

القبض على ''تيك توكر'' بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعي محتوى، مقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بتصوير وبث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يخالف القيم والآداب العامة بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقاطع ودلائل تؤكد نشاطهما المخالف.

بمواجهتهما، أقرا بممارسة هذا النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق.

ضبط صانع محتوى مقاطع خادشة

