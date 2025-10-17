إعلان

جثة متفحمة ومصابان في حريق شقة بالسلام

كتب : محمد شعبان

02:56 م 17/10/2025

حريق يلتهم شقة سكنية - أرشيفية

شهدت منطقة مساكن العبد التابعة لقسم السلام حادثًا مأساويًا اليوم، بعد اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالدور الثاني في عقار مكون من 6 طوابق بشارع عوف الأصيل.

فور الإخطار، انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق.

أسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق بالساعد الأيسر من الدرجة الأولى، وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، كما أُصيب آخر بحالة اختناق جرى إسعافه في الموقع.

فيما عثر على جثة متفحمة داخل الشقة، وجارٍ استكمال المعاينة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لتحديد أسباب الحريق وملابساته.

فيديو قد يعجبك:



إعلان

إعلان

