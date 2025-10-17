كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة احتجاز سمسار داخل شقة تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو، بعد تلقي قسم الشرطة بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع استغاثة أحد الأشخاص من شرفة إحدى الشقق غير المأهولة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من تحرير المحتجز، وتبين أنه سمسار مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان. وبسؤاله، قرر أن شخصين احتجزاه داخل الشقة؛ بسبب خلافات مالية نشبت بينهم، إذ كان قد حصل منهما على مبالغ مالية بزعم توظيفها في التجارة مقابل أرباح مادية، إلا أنه لم يُعد تلك المبالغ في الموعد المتفق عليه.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين أكرهاه على توقيع 20 إيصال أمانة تحت التهديد داخل الشقة محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أن لهما معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات المالية مع المجني عليه، وأرشدا عن الإيصالات الموقعة منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.