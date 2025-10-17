حريق يلتهم طابقًا بعقار في المقطم

اندلع حريق داخل شقة سكنية في الهضبة الوسطى بحي المقطم صباح الجمعة دون إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ورد إليها بلاغ من النجدة بتصاعد الدخان من العقار رقم 6617 بشارع المخابرات الحي الخامس.

الحريق شبَّ في الدور الخامس من مبنى سكني مكون من 6 طوابق، فيما وصلت سيارتان من قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران قبل أن تمتد لبقية الأدوار.

الحريق أثار حالة من الذعر، لكن الحظ هذه المرة كان رحيمًا، فلم يُسجل أي مصابين، وتمت السيطرة على الوضع قبل أن يتحول إلى كارثة.