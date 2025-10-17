إعلان

كارثة على طريق شبرا بنها الحر.. 3 جثث و4 مصابين في تصادم مأساوي

كتب : محمد شعبان

11:14 ص 17/10/2025

السيارة

على طريق شبرا بنها الحر، وبعد الكارتة مباشرة، ساد الصمت مكان هدير السيارات. في لحظة واحدة، انحرفت سيارة ملاكي عن مسارها، واصطدمت بقوة في الرصيف لتتحول الرحلة إلى مأساة حقيقية.

سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع، في مشهد مليء بالفوضى والدموع. أربعة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي في حالة حرجة، بينما بقيت ثلاث جثث في مكان الحادث في انتظار وصول الشرطة والمعاينة.

الطريق أغلق جزئيًا، والوجوه المذهولة للسائقين كانت تحكي كل شيء. لحظة واحدة من السرعة أو الغفلة، كانت كفيلة بإنهاء ثلاث حيوات وترك أربع أخرى معلقة بين الحياة والموت.

