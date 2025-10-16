القبض على عصابة سرقة حمولة سيارات النقل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة جزء من حمولة سيارة نقل محملة بشكائر سماد أثناء سيرها بأحد الطرق في محافظة الإسكندرية.

بالفحص، تبين أن قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية تلقى بلاغًا من سائقي سيارتي نقل، مقيمين بمحافظة الشرقية، يفيد بقيام شخصين يستقلان "تروسيكل" بسرقة جزء من حمولة إحدى السيارتين أثناء سيرهما بدائرة القسم. وأضاف أحد السائقين أنه أثناء محاولته إيقاف المتهمين، قاما بإلقاء الحجارة على سيارته مما تسبب في تلفيات بها قبل أن يلوذا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة البحيرة، وتم ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة في الجريمة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا ببيعهما المسروقات لامرأتين "ربتي منزل" سيئتي النية، تم ضبطهما وبإرشادهما عُثر على المسروقات.

تم التحفظ على المركبة المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.