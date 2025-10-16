إعلان

المشدد 3 سنوات لمتهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

كتب- محمود الشوربجي:

02:24 م 16/10/2025

التنقيب عن الآثار

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بالسجن المشدد 3 سنوات بمنطقة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من سكان عقار يفيد بتضررهم من صاحب العقار لقيامه بالحفر أسفله وخوفهم من انهيار العقار بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أن 3 عاطلين يقومون بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عثروا على حفرة عمقها متر وبجوارها أكوام ترابية.

واعترف المتهمون بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا والحفر والتنقيب عن الآثار، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التنقيب عن الآثار جنايات القاهرة عين شمس

