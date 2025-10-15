قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة المتهم "أ. ح" للحكم في جلسة 22 أكتوبر المقبل، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي ونشر اتهامات تمس شرفها واعتبارها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليها، الذي عرض أمام هيئة المحكمة مقطع الفيديو محل الاتهام، موضحًا بالدقيقة والثانية عبارات السب والقذف التي وردت فيه، مؤكدًا أن المتهم وجّه إلى موكلته اتهامات صريحة تخدش الشرف وتخالف أحكام القانون.

وأضاف المحامي أن ما تضمنه الفيديو من عبارات تمس سمعة سيدة محصنة يمثل جريمة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات، خاصة المواد 302 و306 و308، فضلًا عن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع تحتوي على عبارات وألفاظ تمس شرفها واعتبارها.