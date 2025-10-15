إعلان

"وصفها بألفاظ تخدش الشرف".. حجز محاكمة المتهم بسب الإعلامية بسنت النبراوي

كتب : أحمد عادل

09:03 م 15/10/2025

الإعلامية بسنت النبراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة المتهم "أ. ح" للحكم في جلسة 22 أكتوبر المقبل، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي ونشر اتهامات تمس شرفها واعتبارها عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليها، الذي عرض أمام هيئة المحكمة مقطع الفيديو محل الاتهام، موضحًا بالدقيقة والثانية عبارات السب والقذف التي وردت فيه، مؤكدًا أن المتهم وجّه إلى موكلته اتهامات صريحة تخدش الشرف وتخالف أحكام القانون.

وأضاف المحامي أن ما تضمنه الفيديو من عبارات تمس سمعة سيدة محصنة يمثل جريمة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات، خاصة المواد 302 و306 و308، فضلًا عن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع تحتوي على عبارات وألفاظ تمس شرفها واعتبارها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعلامية بسنت النبراوي محاكمة المتهم بسب بسنت النبراوي محكمة القاهرة الاقتصادية سب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان