دفاع سوزي الأردنية: الفيديوهات محل القضية "قديمة" وصدر فيها براءة
كتب : أحمد عادل
01:46 م 15/10/2025
استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، إلى مرافعة دفاع البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، في جلسة محاكمتها بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي محمد الروبي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه ترافع عن موكلته أمام المحكمة وقدّم عددًا من الطلبات القانونية، مؤكدًا أن "سوزي" تُحاكم على نفس التهمة التي سبق وأن حوكمت بسببها في واقعة سب والدها، والتي حصلت فيها على حكم بالبراءة.
وأضاف الروبي أن القضية الحالية تتضمن نفس مقاطع الفيديو الخمسة التي جرى تقديمها في القضية السابقة، مؤكدًا أن إعادة محاكمة موكلته على ذات المقاطع تُعد تكرارًا لنفس الوقائع التي صدر فيها حكم نهائي بالبراءة.
وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر "سوزي الأردنية" إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابيها على تطبيق "تيك توك".
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين يحملان اسم "سوزي الأردنية" على موقع "تيك توك"، واستخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت علنًا أفعالًا مخلة بالحياء عبر بث مباشر، تضمنت عبارات وألفاظًا مسيئة، تم توثيقها وإعادة نشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بتفاصيل التحقيقات.
