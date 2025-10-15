النيابة تطالب بتوقيع مواد الاتهام على سوزي الأردنية حفاظًا على قيم المجتمع
كتب : أحمد عادل
01:32 م 15/10/2025
استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، والمتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع مواد الاتهام على المتهمة، مؤكدة أن ما ارتكبته يمثل اعتداءً صارخًا على قيم المجتمع ومبادئه الأخلاقية، مشددة على أن المجتمع المصري ينتفض للحفاظ على قيمه الأسرية وموروثه الثقافي.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهمة سبق اتهامها في واقعة أخرى تتعلق بسب والدها عبر بث مباشر، ما يعكس إصرارها على استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الإساءة للآداب العامة دون اعتبار للقانون أو العادات المجتمعية.
وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابيها على تطبيق "تيك توك".
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين يحملان اسم "سوزي الأردنية" على موقع "تيك توك"، واستخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت علنًا أفعالًا مخلة بالحياء عبر بث مباشر، تضمنت عبارات وألفاظًا مسيئة، تم توثيقها وإعادة نشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بتفاصيل التحقيقات.