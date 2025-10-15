إعلان

ضبط 1602 قضية بالنقل والمواصلات و4127 سرقة تيار خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:18 م 15/10/2025

حمالات مرورية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة.


وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (1602) قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (4127) قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.


كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (473) قضية متنوعة، أبرزها قضايا الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب.


وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.


يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.



