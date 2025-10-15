سايس يضع أحجارًا لاحتكار الركن بجوار ماسبيرو.. والداخلية تتدخل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بوضع أحجار بجوار الرصيف بمحيط مبنى ماسبيرو بالقاهرة لمنع السيارات من الاصطفاف، ومطالبة المترددين بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالركن.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة الأحجار وضبط المتهم، وتبين أنه يعمل "سايسًا" بدون ترخيص، حيث أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الظواهر السلبية وإحكام السيطرة على الشارع المصري.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27