القبض على 6 سيدات روّجن لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني

كتب : علاء عمران

12:05 م 15/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة النشاط غير المشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، وجاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الآداب العامة وملاحقة القائمين على الترويج لمثل هذه الأنشطة عبر الإنترنت.

