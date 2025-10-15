القبض على صاحب مطبعة مقلدة بالقاهرة وبحوزته 79 ألف مطبوع تجاري

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية مقلدة دون تفويض من أصحاب الحقوق الأصلية.

وعُثر داخل المطبعة على 79 ألف مطبوع تجاري خاص بالملابس الجاهزة، تحمل أسماء وعلامات كبرى الشركات المحلية والعالمية، تم تجهيزها لترويجها بالأسواق.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.