الوطنية للانتخابات تتلقى 218 طلب ترشح جديد لمجلس النواب

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب واصلت عملها لليوم السابع على التوالي، وذلك داخل مقار المحاكم الابتدائية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح رئيس الهيئة أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح على مستوى الجمهورية بلغ 218 مرشحًا، ليصل إجمالي من تقدموا حتى الآن إلى 2409 طلبات ترشح على النظام الفردي، فيما شهد اليوم السابع تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراقها بنظام القوائم في قطاع شرق الدلتا، والذي يشمل محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة إلى قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكد بدوي أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تابعت سير العمل في جميع مقار اللجان ولم ترصد أي معوقات خلال اليوم، مشيرًا إلى أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

