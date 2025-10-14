كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بقيادة السيارة برعونة ووضع قدمه خارج نافذة السيارة حال سيره بالطريق الدائري معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها مقيم بمحافظة بورسعيد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.