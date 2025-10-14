إعلان

غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة السموم.. سقوط 5 عناصر إجرامية في أسيوط

كتب : علاء عمران

01:00 م 14/10/2025

ضبط بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها ضد جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 5 عناصر جنائية يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال شراء أراضٍ فضاء وزراعية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اسلحة ومخدرات الاجهزة الامنية حملات امنية وزارة الداخلية

