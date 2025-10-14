مصرع شخصين بسقوط "تندة خرسانية".. إحالة 5 مسؤولين للمحاكمة بالقنطرة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود إشغال مخالف بالطريق العام تمثل في مظلة خرسانية "تندة" غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الفنية، أقيمت أعلى أحد المحال التجارية الذي يزاول نشاطه دون ترخيص، ما أسفر عن سقوطها ومصرع شخصين تصادف وجودهما بمكان الحادث.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة الاتهام شملت مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، ومدير الإشغالات السابق، ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات.

وأشار إلى أن مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية كان قد رصد الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بسقوط المظلة الخرسانية بنطاق الوحدة المحلية بالقنطرة غرب، والتي أسفرت عن وفاة شخصين من المارة أثناء وجودهما في موقع الحادث.

وأضاف أن التحقيقات التي باشرها وكيل النيابة عبد الرحمن سعيد، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي مدير النيابة، شملت انتقال فريق النيابة إلى موقع الحادث، وإجراء معاينة شاملة وسماع أقوال شهود العيان، فضلًا عن تكليف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية بإعداد تقرير فني حول الواقعة.

وأوضح التقرير أن المظلة الخرسانية أُنشئت بالمخالفة للأصول الفنية ودون ترخيص، وكانت مقامة على واجهة محل تجاري "محمصة" غير مرخص بمزاولة النشاط، ما أدى إلى سقوطها وتسببها في وفاة شخصين.

وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، لمسؤوليتهم كلٌّ في نطاق اختصاصه عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات في حينها.

