حريق يلتهم مصنع فايبر في القليوبية

كتب : مصراوي

07:30 م 13/10/2025

حريق مصنع فايبر

اندلع حريق في مصنع "فايبر" منطقة سنديون بمحافظة القليوبية، مساء الاثنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مصنع خلف المجزر يقع على مساحة تقارب 300 متر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتجابه النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأكدت مصادر أمنية أنه لم يُسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن، وأن الخسائر المبدئية تقتصر على تلفيات مادية في بعض المعدات والمواد الخام داخل المصنع.

كما انتقلت الأجهزة المختصة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الحريق، سواء كانت نتيجة ماس كهربائي أو مصدر حراري آخر.

