الدستورية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع النقض لتعزيز التعاون

وقّعت المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين القضائيتين الأعلى في البلاد.

وقّع البروتوكول المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، بحضور رئيس محكمة استئناف القاهرة وعدد من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات اللوجستية بين المحكمتين، بما في ذلك الاطلاع على الأحكام القضائية، والمؤلفات، والمطبوعات الإلكترونية، بما يسهم في دعم وتطوير العمل القضائي وتبادل المعرفة القانونية.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين المحكمتين العريقتين، بما يرسخ دعائم العدالة وسيادة القانون.

وصرّح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص المؤسستين على دعم التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مرفق العدالة في مصر.