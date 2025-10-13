ضبط صانع محتوى نشر أغاني خارجة لزيادة المشاهدات والأرباح بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى في محافظة الإسكندرية، لقيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن أغانٍ تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وغير مجازة رقابيًا، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع غنائية تحتوي على ألفاظ خادشة ونشرها على حسابه بمواقع التواصل.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزته هاتف محمول.

وبفحص الهاتف فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير ونشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

