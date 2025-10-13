ارتكب 4 جرائم.. سقوط لص السيارات في قبضة شرطة مصر الجديدة

كتب– علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل تخصص في سرقة محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج، بمنطقة مصر الجديدة.

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقات السيارات، حيث تمكنت القوات من تحديد هويته وضبطه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.