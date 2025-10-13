فيديو صادم| ضبط سائق وضع طعامًا مسمومًا للكلاب الضالة في حدائق الأهرام

كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة بوضع طعام مسموم للكلاب الضالة بأحد شوارع منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط قائد السيارة الظاهر بمقطع الفيديو (سائق بإحدى شركات النقل الذكي – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر).

وبحوزته تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وكيس فارغ لمبيد حشري، تبين أنه المستخدم في إعداد الطعام المسموم.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بتعرض أنجاله لهجمات من الكلاب الضالة أكثر من مرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.