حددت المحكمة المختصة جلسة 15 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الراقصة المعروفة باسم "ليندا" الشهيرة في منطقة الساحل الشمالي، لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق في القاهرة قد قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه الاتهام لها بنشر مقاطع فيديو وصور تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري عبر منصات التواصل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة بثّت محتوى يتنافى مع الآداب العامة ويحرض على الفسق والفجور، فضلًا عن إساءتها إلى القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في القانون.

وألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على المتهمة، عقب تداول مقاطع مصورة لها تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، وتعديًا على القيم والمبادئ الأسرية.

وكشفت التحريات أن المتهمة تعمدت إثارة الغرائز من خلال الرقص بملابس فاضحة، وبثّ محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد تحرض على الفسق والرذيلة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مالية.

