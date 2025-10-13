أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1654 لسنة 2025، الذي يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وجاء القرار استنادًا إلى الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير بمباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.

وجاء نص القرار: يُؤذن لكل المواطنين المدرجين أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ويُنشر القرار في الوقائع المصرية.

أسماء المأذون لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية: "محمود أحمد محمود على أحمد – ألمانيا، عماد عياد صموئيل بشاى – غير محددة، معتز صبحى أحمد عبد المجيد ربيع – غير محددة، ناريمان دهشان حنيدق خليل – غير محددة، مروة السيد فودة السيد – هولندا، دينا عثمان أحمد عزام – غير محددة، شيرين نصحى نجيب عياد – غير محددة، ماجى شبل عبد الحميد نصار – غير محددة، على محمد إسماعيل أبو زيد يونس – هولندا، رفائيل جورج عبد المسيح صموئيل عبد المسيح – هولندا، ياسين محمد لطفى الهوارى – أمريكا، نبيل عبد السلام محمد عبد الباسط – أمريكا، ملك محمد صلاح عبد السميع مصطفى حجازى – غير محددة، على محمد السعيد محمد عبده – المغرب، العشى على جابر محمد العشى – السودان، محمد أمجد محمد عودة – فلسطين، أمير محمود وحيد محمود سليمان – روسيا، إياد محمد أحمد عبد اللاه قناوى – السويد، خالد كمال محمد على زيادة – الفلبين، عبد الله أحمد محمد عادل محمد – بريطانيا، أحمد مصطفى محمد عبد الباقى – غير محددة".

