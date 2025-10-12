تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالترويج لبيع أدوات تُستخدم في الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم بالترويج لتلك الأدوات عبر صفحات إلكترونية على شبكة الإنترنت، مستهدفًا تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته عدد من الأدوات التي كان يروّج لبيعها.

وبمواجهته، اعترف المتهم بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه بقصد الكسب المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27