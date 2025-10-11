ضربة شاكوش في جلسة عتاب.. السجن 15 عاما لقاتل ابنه بـ"شبرا مصر"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة "عامل" بالسجن 15 عامًا، على خلفية اتهامه بقتل ابنه بمطرقة حديدية إثر مشاجرة وقعت بينهما في منطقة شبرا مصر.

ووجهت النيابة العامة للأب المتهم "م.م.ك"، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض "مطرقة حديدية" استخدم في ارتكاب الجريمة.

استجوبت النيابة العامة، الأب وأقر تفصيليًا، أنه كان على خلاف مع نجله المجني عليه، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، و كان يترصد له الأخير بسلاح أبيض ويتعدى عليه. حسبما أكد دفاع المتهم في تصريحات خاصة لمصراوي.

وذكر الأب أنه في يوم الجريمة تجدد الخلاف مع نجله، حينها تهيأت له الفرصة، و انقض عليه بمطرقة حديدية ضربًا على الرأس حتي أوقعه قتيلاً، وأحدثت تهشم بالجمجمة من شدة الضرب.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانت الأب بالسجن 15 عامًا عما نُسب إليه من اتهام.