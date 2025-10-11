كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة النفقة الشهرية المقررة لتوأميهما عزالدين وزين الدين، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه شهريًا نفقة لتوأميه، بعد أن تبين للمحكمة حصوله على أجر مرتفع نظير مشاركته في فيلم "ولاد رزق".

وفي دعواها الجديدة، قدمت الفنانة زينة مستندات تؤكد – بحسب ما ورد في أوراق القضية – أن الفنان أحمد عز تقاضى أجورًا مرتفعة نظير أعمال فنية عدة، من بينها فيلم "الممر" ومسلسل "أبوعمر المصري"، مشيرة إلى أن دخله الفني شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما يستوجب إعادة تقدير النفقة.

