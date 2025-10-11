في يوم واحد.. ضبط 106 ألف مخالفة مرورية و74 سائقًا تحت تأثير المخدر

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 106024 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1520 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 74 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 809 مخالفات مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات لشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 112 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة خالفت قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

