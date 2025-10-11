ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو 10 ملايين جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.