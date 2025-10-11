بعد أسبوع جواز.. عروسة تطلب الخلع: "باع فستان فرحي"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "سارة. م" (27 عامًا) بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد مرور أسبوع واحد فقط على زواجهما، مبررة طلبها بقولها: "باع فستان فرحي بعد أسبوع من الفرح عشان يسدد ديونه.. قلبي وجعني ومقدرتش أكمل معاه".

بدأت "سارة" حديثها قائلة: "اتجوزت بعد قصة حب استمرت سنتين، كنت فاكراه فارس أحلامي، بيهتم بيا وبيخاف عليا، لكن بعد الجواز اكتشفت إني كنت بحلم. بعد أسبوع من الفرح وأنا بوضّب هدومي، دورت على فستان الفرح اللي كنت محافظة عليه كأنه كنز، لقيت مكانه فاضي. سألت جوزي عنه، ضحك وقال لي: بعته.. الفستان مش هيأكلنا عيش".

وأضافت الزوجة: "مقدرتش أستوعب اللي حصل، ده فستاني اللي حلمت بيه من وأنا صغيرة، كنت ناوية أحتفظ بيه ذكرى العمر، وهو باعه من غير حتى ما يستأذنني. حاولت أتكلم معاه بهدوء، لكنه رد بعصبية وقال إننا محتاجين فلوس، وإنه حر في بيته يعمل اللي يشوفه صح. وقتها حسّيت إن الكرامة راحت، وإن الإنسان اللي اتجوزته مفيهوش ذرة تقدير".

واستكملت "سارة": "من أول يوم جواز وأنا اللي بصرف من شغلي، بحاول أساعده عشان نبدأ حياتنا، لكن اللي عمله خلاني أشوف حقيقته.. إناني وبيفكر في نفسه بس. لما اعترضت، قالي: الفستان مش هيفيدنا بحاجة، خليه ينفع غيرك. الكلمة دي كسرتني أكتر من تصرفه نفسه".

وتابعت الزوجة: "رجعت بيت أهلي وقررت أرفع دعوى خلع، مش عشان الفستان بس، لكن لأني اكتشفت إن العِشرة معاه مستحيلة، معندوش إحساس ولا تقدير، وممكن يبيع أي حاجة تخصني عشان مصلحته، حتى لو كانت ذكرى يوم حياتي".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا اتجوزت على نية الاستقرار والحب، مش على نية البيع والشراء. يمكن الفستان مجرد قماشة، لكن بالنسبالي كان رمز للفرحة اللي استنيتها طول حياتي، ولما باعه، باع معاه إحساسي بالأمان والاحترام".

وحملت الدعوى رقم 941 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27