كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة للطعن على دستورية النص القانوني الخاص بـ"الاعتداء على قيم الأسرة"، وهو النص الذي يُستند إليه في ملاحقة عدد من صُنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك"، بزعم الإخلال بالقيم الأسرية، ما أثار جدلاً واسعًا حول حدوده وتأثيره.

وقال مقيم الدعوى إن النص يفتقر إلى وضوح المعايير القانونية، ويتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، مشيرًا إلى أن تطبيقه بشكل فضفاض قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر، ويؤثر على جاذبيتها كوجهة تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.