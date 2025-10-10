ضبط 1663 قضية بمترو الأنفاق والسكك الحديدية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وتحقيق الأمن في مختلف محافظات الجمهورية.

وتمكنت الإدارات العامة بقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة من ضبط 1663 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، إلى جانب 4019 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، و478 قضية ضرائب ورسوم مختلفة، و182 قضية بمجال التعمير والمجتمعات الجديدة تضمنت مخالفات مبانٍ ومحالّ بدون تراخيص.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع أشكالها حفاظًا على استقرار الشارع المصري.