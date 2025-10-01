كتب- محمود الشوربجي:



قررت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة توك توك وهاتف محمول ومبلغ مالي من عامل ونجله بالإكراه، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.



كان قد تبلغ لقسم شرطة الزاوية من (عامل ونجله– مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) بتضررهما من شخصان لاستقلالهما مركبة التوك توك قيادة الثاني لتوصيلهما لأحد الشوارع بدائرة القسم، والاستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالي كرهاً ولاذا بالفرار.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة) وكافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



