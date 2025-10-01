اندوزال و ميثامفيتامين.. الجنايات تعاقب "تجار النواصي" بالسجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "6" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة 5 تجار، بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم 500 ألف جنيه، وحبس كل متهما 6 أشهر عن حيازة السلاح، على خلفية اتهامهم بالاتجار في "الميثامفيتامين"، و" indazole"، في منطقة العجوزة بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد حمدي السرجاني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، و هاني صبري أحمد، ومحمد عبد الرازق يحيى وسكرتارية خالد شعبان.

كشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 21966 لسنة 2024 جنايات العجوزة والمقيد برقم 7681 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة، أن المتهمين "محمود ش"، و "أسماء. ع"، و"محمد. ح"، و" مصطفى. م"، و "إيهاب. ن"، حازوا و أحرزوا جوهر"indazole carboxamides "، و"الميثامفيتامين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا على سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، دون ترخيص، ذلك في اليوم الأول من نوفمبر 2024 بدائرة قسم العجوزة بالجيزة.

وفق أوراق الدعوى، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص (تجار) عن طريق البيع والشراء في منطقة العجوزة، بعدما وردت معلومات سرية إلى الإدارة تؤكد قيام تشكيل عصابي متخصص لبيع المواد المخدرات متخذًين دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهم الآثم.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المخدرة المضبوطة عبارة عن" 1701" كيس وزنوا قائما " 855.72" جرامًا ثبت أنها مادة "indazole carboxamides " المخدر المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما تبين وجود "604" كيس وزنوا "962.42" جرامًا، يحتوون على مادة "الميثامفيتامين"، المخدر المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.