ضبط مرتكبي سرقة "توك توك" في الزاوية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة مركبة "توك توك" بمنطقة الزاوية.

تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغاً من عامل وابنه، يقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، بتضررهما من شخصين استوليا على مركبة التوك توك الخاصة بهما وهاتفه المحمول ومبلغ مالي أثناء قيادتهما التوك توك لتوصيلهما إلى أحد الشوارع بدائرة القسم، ولاذا بالفرار.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة وكافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة كما ورد بالبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.