ضبط 3 متهمين يروّجون آيس وحشيش بالإسكندرية| فيديو

كتب- عاطف مراد:

05:02 م 01/10/2025

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة في الإسكندرية.

تمكنت القوات من تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم، وهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، ولهم معلومات جنائية سابقة.

وبحوزتهم عُثر على كمية من المخدرات (آيس وحشيش)، وسلاحين أبيض، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية. وبمواجهتهم أقرّوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية الإسكندرية حشيش

