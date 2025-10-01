عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها الميداني بالشوارع والميادين الرئيسية، مع انتشار الخدمات المرورية؛ لمتابعة الحالة العامة والانضباط المروري.

وتمكنت الحملات من رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، لما تسببه من إشغالات وتشويه للمظهر الحضاري.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد جميع المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية، ضمن خطة وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية ورفع الإشغالات من الطرق العامة.

