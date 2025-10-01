إعلان

رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

كتب : علاء عمران

02:31 م 01/10/2025

متروكة ومتهالكة في الشوارع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها الميداني بالشوارع والميادين الرئيسية، مع انتشار الخدمات المرورية؛ لمتابعة الحالة العامة والانضباط المروري.

وتمكنت الحملات من رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، لما تسببه من إشغالات وتشويه للمظهر الحضاري.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد جميع المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرافق، وممثلي الجهات المعنية، ضمن خطة وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية ورفع الإشغالات من الطرق العامة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المرور الخدمات المرورية المخالفات المرورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة