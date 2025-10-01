إعلان

4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

كتب : أحمد أبو النجا

01:18 م 01/10/2025

المستشار حازم حسين بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانت

كتب - أحمد أبو النجا:

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اجتماعً يوم السبت المقبل 4 أكتوبر 2025، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي تعقده الهيئة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، للإعلان عن الجدول الزمني والإجرائي الكامل للعملية الانتخابية.

ودعت الهيئة في بيانها، جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، إلى حضور المؤتمر وتغطية فعالياته.

