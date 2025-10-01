كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت المعاينة الأولية لحريق منطقة فيصل بالجيزة، الذي اندلع فجر الأربعاء، أن النيران اشتعلت داخل سنتر ملابس حريمي بالدور الأول المرتفع بمساحة 120 مترًا، قبل أن تمتد إلى محل أحذية بالدور الأول علوي على مساحة 50 مترًا، ثم التهمت شقة سكنية بمساحة 100 متر.

وأسفر الحريق عن وفاة 3 أشخاص (أمجد. ي، يوسف. أ "نجل الأول"، مريم "زوجة الأول")، وإصابة 8 آخرين (عبد الله. س – حسين. م – محمد. أ – حسن. ر – هناء. م – يوسف. س – ناجي. ي – تباهي)، تم نقلهم إلى مستشفى الهرم بواسطة سيارات الإسعاف.

وأضافت المعاينة أن النيران امتدت كذلك إلى شقة تُستخدم كحضانة بالدور الأول علوي على مساحة 100 متر، لتشتعل بالكامل داخل العقار المكون من بدروم وطابق أرضي و12 طابقًا.

تباشر أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، وبيان ما إذا كان نتيجة ماس كهربائي أو وجود شبهة جنائية. وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، مع فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة لمنع امتداد النيران.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد أسبابه بدقة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل، وتبين أنه أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونُقلت الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات اللازمة.

