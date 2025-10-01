ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص يُستغل في أعمال منافية بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم استغل النادي الصحي الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الموقع وضبطت القائم على الإدارة وبصحبته أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، إلى جانب 3 سيدات لهن معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتورطهم في ممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.