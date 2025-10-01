قررت محكمة القاهرة الابتدائية "دائرة مدني" تأجيل نظر الدعوى المقامة من أسرة الراحلة حبيبة الشماع، والتي تطالب فيها شركة "أوبر" وسائقها بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه، إلى جلسة 2 فبراير 2026، وذلك لإعلان الشركة في سان فرانسيسكو عن طريق الهيئة الدبلوماسية.

وقال محمد الأمين، محامي أسرة الراحلة "حبيبة الشماع"، إنه تم إعلان شركة "أوبر" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية بالدعوى التي تطالب فيها الأسرة بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه، على خلفية الحادث الذي تعرضت له الراحلة.

وأوضح "الأمين" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الشق الجنائي الذي تنظره محكمة الجنايات بشأن واقعة الشروع في خطف أنثى، لا علاقة له بالدعوى المدنية المقامة ضد شركة "أوبر"، إذ أن الدعوى المدنية تتناول الضرر وفقًا لنظرية التابع والمتبوع، والمسؤولية القانونية عن إهمال السائق الذي ثبت في التحقيقات تعاطيه المواد المخدرة، وفق تقرير المعمل، واعترافه أمام النيابة والمحكمة بالقيادة تحت تأثير المخدر.

وأضاف أن السائق المُدان في قضية "حبيبة الشماع" قُدمت ضده 22 شكوى، بحسب ما ورد بتحقيقات النيابة على لسان الممثل القانوني لشركة "أوبر"، منذ عام 2019، ولم تتخذ الشركة أي إجراء ضده، ما يعد إهمالًا جسيمًا من فرع الشركة بمصر في المتابعة والمراقبة، إذ لم تُغلق حسابه رغم تكرار الشكاوى.

وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق "أوبر"، وأيدت سجنه 5 سنوات في واقعة وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق".

كما قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بجلسة 22 أغسطس الماضي، ببراءة السائق من تهمة خطف المجني عليها، وخففت عقوبته من السجن 15 عامًا إلى السجن 5 سنوات بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته على اتهامات الشروع في خطف المجني عليها بطريق الإكراه، وحيازة جوهر الحشيش المخدر، والقيادة تحت تأثير المخدر، فضلًا عن تزوير محررات رسمية.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، ثلاث تهم رئيسية:الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه، حيث حاول إغلاق نوافذ السيارة أثناء قيادتها، إلا أنها تمكنت من القفز من السيارة، وتعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والقيادة تحت تأثير المخدر وتزوير محررات رسمية.

